Luminor: рост литовской экономики в этом году составит 0,2%

Действующий в Литве банк Luminor улучшил прогнозы роста экономики страны и утверждает, что в 2020 году хозяйство Литвы должно вырасти на 0,2%. В марте банк прогнозировал, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы снизится на 2,5%.

В следующем году прогнозируется рост в 4,4%, а в 2022-ом – 4,2%.

По словам экономиста Жигимантаса Маурицаса, в отличие от кризиса 2009 года, Литва будет одной из наименее пострадавших от кризиса стран и сократит разрыв с государствами Западной Европы. По его словам, прогнозы улучшаются с учетом новейших данных торговли, промышленности и расчетов банковскими карточками.

Кроме того, по его словам влияние оказывают и меры стимуляции экономики.

"Самый реальный сценарий показывает, что в этом году мы избежим рецессии, если все будет двигаться так инертно, как сейчас. Причина в том, что пандемии приходят и уходят, а поощрение экономики остается", – заявил Ж. Маурицас на пресс-конференции во вторник.

По словам экономиста, Литва успешно преодолела первые две стадии кризиса Covid-19 – кризис системы здравоохранения и кризис ликвидности, это позволило стране быстрее открыть экономику.

"В случае с Литвой цифра никогда не превышала среднего показателя по ЕС, это позволило нам избежать слишком большого испуга и открыть экономику быстрее, чем другие страны ЕС. Именно достаточно хорошо взятый под контроль кризис системы здравоохранения и кризис ликвидности в краткие сроки определит то, что, вероятно, мы достаточно неплохо справимся и с третьей стадией – банкротствами и кризисом безработицы", – сказал Ж. Маурицас.

Luminor прогнозирует, что среднегодовой уровень безработицы в этом году составит 8,6%, в 2021 году – 7,8%, в 2022-ом – 7,2%. Средняя заработная плата в этом году должна увеличиться на 6,5%, в 2021 году – на 6%, а в 2022 году – на 8%.

По данным Luminor, цены на потребительские товары и услуги в этом году должны вырасти на 1,4%, а в следующем году – на 2,6%, в 2022-ом – на 3%.

Банк сообщил, что баланс сектора власти в этом году должен остаться отрицательным и составить минус 5% ВВП, в 2021 году он составит минус 2%, в 2022-ом – минус 0,5%.

В понедельник Минфин также объявил обновленные экономические прогнозы.

Литовское Министерство финансов прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году должен сократиться приблизительно на 1,5%, а в следующем году ожидается рост в 3,3%.

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