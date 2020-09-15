Экономист: экономика Литвы в этом году будет расти, зарплаты тоже

Кризис в Литве завершился так и не начавшись", – считает старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. По его словам, экономика Литвы в этом году вырастет на 0,2%, между тем глава Минфина Литвы Вилюс Шапока 14 сентября прогнозировал спад экономики на 1,5%.

Маурицас в начале своего выступления сказал, что у него есть две основные вести. Первая - экономика сейчас достаточно активна, несмотря на угрозу второй волны, а вторая весть - пандемии приходят и уходят, а меры по поощрению экономики остаются.

Маурицас заверил, что можно сказать - Литва успешно перенесла две первые стадии кризиса COVID-19 – кризис системы здравоохранения и кризис ликвидности. По его словам, в Литве количество случаев заболевания никогда не превышало средний показатель по ЕС, это позволило быстро открыть экономику.

"Все это дает понять, что мы быстро обуздаем третий кризис – банкротства и безработицы. Например, динамика количества застрахованных показывает, что летом количество застрахованных было меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в 2018 г. Это радует, тем более, что в простое почти никого не осталось", – сказал он.

Маурицас подчеркнул, что в рейтинге по обузданию первой волны коронавируса, составленном Организацией экономического сотрудничества и развития Литва занимает 4-е место.

"На этот раз мы были в лидерах. Другие страны относились к нам, как к стране, которая справилась с вызовом. Это позволило экономике вернуться в свое русло. Что касается второй волны, почему мы настроены оптимистически, так это потому, что вторая волна меньше влияет на экономику, чем первая. Например, в Израиле, где началась вторая волна, экономика замедлилась незначительно и быстро вернулась даже на более высокий уровень.

Правительство обещает не вводить карантин, принимает другие меры для обуздания кризиса. Другой фактор – смертность остается небольшой, пандемия уже не несет такую угрозу, как во время первой волны", – сказал экономист, заметив, что Литва сделала большое дело, открыв экономику в июне, что позволило вывести людей из простоя.

"Уровень безработицы должен стабилизироваться. Пока данные Службы занятости показывают рост. Там считают все, кто регистрируется, а люди приходят за дополнительной работой и 200 евро", – сказал он, обобщив, что в Литве, по сравнению с другими странами ЕС, положение на рынке труда стабилизируется быстрее.

Экономист сказал, что во время этого кризиса Литва избежала снижения зарплат, кроме того, общий показатель демонстрирует рост зарплат.

"В начале года было некоторое снижение в частном секторе, но его компенсировал рост зарплат в госсекторе, поэтому статистика падения не показывает", – заверил он.

"На этот раз, в отличие от 2009 года, мы не видим и не увидим волны эмиграции, поскольку наша экономика восстанавливается быстрее, в других странах работники еще находятся в простое, ограничены поездки и т.д.", – сказал он.

"Экономика Северных стран и стран Балтии напоминает букву V, страны Западной Европы – U, Южной Европы – L, Россия слева образует линию", – заметил экономист.

"Одна из причин - у нас незначительно снизилось внутреннее потребление, удивляют хорошие ожидания потребителей", – продолжил он.

Маурицас в этом году прогнозирует инфляцию в 1,4%, уровень безработицы в 8,6%, а рост средней зарплаты - 6,5%, в 2021 году, по его прогнозу, рост ВВП составит 4,4%, в 2022 г. – 4,2%.

"Причина - пандемии приходят и уходят, а средства побуждения экономики остаются", – заметил он.

Экономист сказал, что этот кризис никак не повлиял на рынок жилья.

"Прогнозировали снижение цен, но мы видим, что кризис не сказался на ценах на аренду. Что касается активности, мы видим, что количество проданных квартир в Вильнюсе находится на уровне 2018 г.", – заметил он.

По словам Маурицаса, Литва выделилась тем, что в ней не упали цены ни на рестораны, ни на гостиницы.

"Были вопросы, почему так сложилось. Мы видим, что быстро восстановилась активность, а разные сегменты отличаются разным влиянием. Страдают те, кто зависит от туризма, мероприятий, но если кто-то связан с местными клиентами – они не жалуются", – сказал он, заметив, что можно утверждать следующее - "кризис в Литве закончелся так и не начавшись".

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