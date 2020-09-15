Сквернялис в парламенте ответит на вопросы о скандальной закупке быстрых тестов

15 сентября глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис в парламенте будет отвечать на вопросы депутатов, связанные с закупкой быстрых тестов на коронавирус. Премьер утром сказал СМИ, что он не упустит такую возможность. Лидер правящих Рамунас Карбаускис обвинил правоохрану в политиканстве. Оппозицию такие заявления правящих удивили, они считают, что это связано с выборами.

Карбаускис удивлялся, что правоохрана в этом вопросе не учитывала опыт других стран, где ситуация была еще хуже.

"Что касается вопроса, связанного с работой служащего Минздрава, скажу одно – все хорошо выполнили свой долг, приняли нужные решения. Наши исследования показывают, а их почему-то правоохрана сама не провела, – что некоторые другие страны в то же время купили те же тесты, только недействующие. А мы купили действующие и дешевле. Я думаю, что это ясно показывает, что состава преступления в этих решениях нет", – сказал глава "крестьян".

Он заметил, что причина расследования - приближающиеся выборы.

Премьер сказал, что он готов ответить на вопросы депутатов – он не упустит такого случая.

На вопрос, не считает ли он, что это дело политическое, Сквернялис ответил, что все ответы будут сегодня в 14 ч. Он заметил, что все решения принимались с учетом действующих законов.

"Все принятые решения – были нужны, их надо было принять. Надо делать, соблюдая закон, что и сделали", – сказал он.

Сквернялис заметил, что у него нет информации о том, что миллионы, которые Литва заплатила за тесты, могли осесть в оффшорах.

"Самое смешное, мы такой информацией не располагаем, расследование ведется во всех направлениях. О чем говорил Рамунас, так это желание впутать это дело в предвыборную кампанию, тут много слухов и интерпретаций. Правоохрана спокойно работает, она не должна ввязываться в политические стычки. А что касается обстоятельств распределения прибыли, тут должна высказаться СРФП", – сказал он.

"Позиция очевидная – такая оборона Пиленай, наверное, будут защищаться до последнего теста. Мне кажется, надо понять, что это за вопрос. А он один – зачем надо было покупать тесты в 4 раза дешевле, чем МО. И все, есть этот вопрос, убежать от него невозможно. На него надо ответить", – подчеркнул консерватор Габриэлюс Ландсбергис.

Агентство BNS сообщает, что в рамках расследования СРФП подозрения предъявлены 6 лицам, в их числе – представители поставщика тестов Profarma, тогдашний вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене, член столичного горсовета, глава компании Bona diagnosis Редас Лаукис (член Партии свободы).

Согласно материалам дела, заключив сделку за 6 млн. евро, связанную с покупкой быстрых тестов на COVID–19, компания, возможно, фальсифицировала документы и представила покупателю ложную информацию о производителе тестов.

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