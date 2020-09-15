Поправки были инициированы МИД Литвы. В соответствии с ними, операторы должны предоставлять данные о гражданах Литвы за границей, высылать им сообщения МИД, помогать связываться с людьми, если их безопасности, здоровью или жизни угрожает опасность.
По данным министерства, сейчас министерство не располагает актуальной информацией о находящихся за границей гражданах Литвы, которые пользуются услугами литовских операторов, а также не регламентировано сотрудничество между МИД и операторами мобильной связи.
Во время пандемии коронавируса Литва распространяла информацию застрявшим за границей гражданам в рамках отдельного соглашения с операторами.
Некоторые юристы считают, что требование правительства предоставлять данные о находящихся за границей гражданах - это нарушение права людей на частную жизнь.
МИД уверяет, что данные будут запрашивать только в экстренных случаях – чтобы оказать помощь гражданам Литвы и ЕС или их близким, если возникнет угроза их безопасности, здоровью или жизни.
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