Верига об изоляции по приезде в Латвию: нужно дождаться пятницы, все может быть

После того как Латвия отказалась корректировать критерий о двухнедельной изоляции прибывающим из других стран, Литва может быть внесена в список пораженных коронавирусом стран уже в ближайшую пятницу. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига призывает не забегать вперед, ведь показатель зараженности в Литве может измениться.

"Латвия не согласилась с критерием в 25 пунктов, поэтому "пузырь" стран Балтии отменен. (…) Мы должны дождаться пятницы, так как в пятницу все будет решаться, а за неделю может многое случиться", - сказал на пресс-конференции министр.

Он подчеркнул, что согласно ранее достигнутым договоренностям между странами может быть применена статистическая погрешность в 10%, которая может позволить превысить показатель в 16 случаев на 100 000 жителей для поездок в Латвию без обязательной самоизоляции.

Верига также отметил, что переговоры с коллегами из Латвии идут постоянно, однако решает эти вопросы правительство, а как оно поступит – сложно предугадать. Он предположил, что пока ситуация в Латвии такая, какая есть, то Латвия предпочтет придерживаться существующих критериев и правил.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве в понедельник показатель заболеваемость был 16,5, а в Латвии – 4,2.

На вопрос, почему ситуация в Литве и в Латвии отличается в несколько раз, Верига заявил, что это может быть обусловлено многими причинами.

"Сложно ответить. Есть определенные различия, что в Латвии делают по-другому: у них нет такой плотности населения, нет таких мероприятий, они установили расстояние в два метра, есть и другие меры, возможно, более строгие, но это уже вопрос интерпретаций. Не могут утверждать, что именно такие меры дают такой результат", - отметил министр.

В Литве за минувшие сутки был выявлен 51 новый случай коронавируса, в Латвии – три.

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