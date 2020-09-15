В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету

Со вторника все приезжающие в Литву обязаны регистрироваться по интернету, предоставив свои данные Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Пассажиры регулярных, специальных или заказных рейсов воздушного, морского или наземного транспорта еще перед поездкой должны заполнить электронную анкету на сайте НЦОЗ и предъявить заполненную анкету – код QR (Quick Response – быстрый ответ) перевозчику перед тем, как войти в транспортное средство.

Это требование установлено главой по управлению чрезвычайным положением в стране Аурелиюсом Веригой.

"Организаторы поездок или перевозчики обязаны обеспечить, чтобы все пассажиры заполнили анкету НЦОЗ. (...) Это позволит облегчить сбор данных о тех, кто возвращается из стран, где распространен коронавирус, и гарантировать их изоляцию", – сказал Верига 11 сентября.

Если у человека нет смартфона или доступа к интернету, перевозчики или их представители должны создать условия для того, чтобы пассажир мог заполнить анкету, отмечает Министерство транспорта.

Министерство отмечает, что отныне бумажную анкету можно подать только в порядке исключения – если при перевозке по дорогам в силу объективных причин, например, сбоев в работе интернета, это нельзя сделать электронным способом. В таких случаях перевозчики должны предоставить пассажирам бумажную анкету, а заполненные анкеты следует передать НЦОЗ.

Кроме того, когда человек на машине приезжает в Литву самостоятельно, то он должен регистрироваться в НЦОЗ в том случае, если он приехал из страны, где распространен коронавирус или ехал через такую страну. Это надо сделать в течение 12 ч после прибытия. Если человек приезжает из страны, где нет большого всплеска болезни, то регистрация лишь рекомендуется.

Те, кто едет через Литву транзитом, не должны заполнять анкеты.

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