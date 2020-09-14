Глава Минздрава Литвы о вакцине: в первую очередь прививки сделают людям из трех групп

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что вакцина от коронавируса все еще находится на стадии исследования. По его словам, по предварительным данным, производители обещают ее в конце года.

Верига не скрывал, что в первую очередь в Литве прививки сделают врачам и людям старше 65 лет, а также тем, кто болеет хроническими заболеваниями.

"Производитель, с которым ЕК первой подписала договор, обещал, что небольшая партия вакцины будет произведена в конце этого года и доставлена в страны-члены, которые участвовали в общей закупке. Вторая большая партия вакцины может появиться в первом квартале 2021 г. Все это будет только в случае успеха в разработке вакцины, если докажут, что вакцина подходит, что она безопасна и эффективна", – сказал министр.

По его словам, страна уже распределила приоритеты.

"В первую очередь надо сделать прививки тем, кто должен работать, чтобы не выпасть из обоймы, я говорю о врачах. Другая группа - люди старше 65 лет или люди с хроническими заболеваниями, у которых коронавирус может вызвать разного рода осложнения. Эти группы - приоритет", – сказал он. По словам министра, сколько будет стоить вакцина, пока неизвестно.

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