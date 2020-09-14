Истребители НАТО два раза сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе дважды поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 10 и 11 сентября истребители НАТО опознали два российских военных самолета "Ил-20", один летел из Калининградской области РФ в континентальную часть России, а другой из Калининградской области в Калининградскую область.

В одном случае борт имел план полета и поддерживал связь с региональным центром управления полетами, однако в обоих случаях самолет летел с выключенным транспондером.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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