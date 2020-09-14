Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 10 и 11 сентября истребители НАТО опознали два российских военных самолета "Ил-20", один летел из Калининградской области РФ в континентальную часть России, а другой из Калининградской области в Калининградскую область.
В одном случае борт имел план полета и поддерживал связь с региональным центром управления полетами, однако в обоих случаях самолет летел с выключенным транспондером.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!