МВД: отменяется пограничный контроль в аэропортах и морских портах

В понедельник будет отменен контроль прибывающих в Литву в морских портах и аэропортах, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

Министерство сообщило, что, как и до сих пор, при въезде из пораженных коронавирусом стран обязательно предоставлять информацию, однако заполнения анкет в аэропортах и морских портах не будет - это нужно будет делать по интернету перед прибытием.

Все пассажиры обязаны при прибытии в страну предоставлять специалисту НЦОЗ подтверждение заполнения анкеты - QR-код или распечатанную анкету.

Личные документы не будут проверяться, погранслужба не будет проводить проверки с 18.00 сегодняшнего дня, но МВД будет и дальше стремиться как можно более подробно информировать прибывающих из пораженных коронавирусом стран об изоляции, заявила Р. Тамашунене.

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Контроль за передвижением будет продолжаться - сотрудники НЦОЗ и полиции продолжат проверять, соблюдается ли порядок изоляции: центр, согласно МВД, выделил дежурного работника на каждый погранпункт, который будет консультировать прибывающих.

По данным МВД, 6-13 сентября было заведено 43 административных дела о нарушении закона о профилактике и контроле заболеваний. 30 августа - 6 сентября - 52 дела.

Погранконтроль будет осуществляются до понедельника, 18 часов.

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