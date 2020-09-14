Новейший рейтинг литовских партий: мнение избирателей изменилось в корне

До парламентских выборов в Литве осталось меньше месяца, наблюдается снижение рейтинга трех популярнейших партий. Компания Spinter tyrimai по заказу портала Delfi 26 августа-4 сентября провела опрос, который показал, что значительно ухудшилась не только оценка правительства, но и рейтинг самого премьер-министра Саулюса Сквернялиса. По словам политологов, этот опрос показал не только возможность создания коалиции правых и центра, но и настроение общества в контексте пандемии коронавируса.

Результаты новейшего опроса не порадуют ни одну из трех лидирующих партий.

На первом месте рейтинга по-прежнему остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). По сравнению с данными за июль, их поддержка снизилась: в июле за них планировали голосовать 16,1%, а в августе - 15,3% респондентов.

За Литовский союз крестьян и зеленых в июле планировали голосовать 15,6%, а в августе – 13,7% участников опроса.

Результаты опроса не порадуют и Социал-демократов Литвы, занимающих в рейтинге третье место: в июле за них планировали голосовать 9,8%, а в августе – 8,9% респондентов.

В августе четвертую строку рейтинга заняла Партия труда. В июле за нее планировали голосовать 5,3%, а в августе - 6,1% респондентов.

По новейшим данным, 5% барьер преодолеют только выше перечисленные партии.

На пятом месте рейтинга - Партия свободы (в июле 4%, в августе 4,8%).

На шестом месте - Движение либералов - в июле 6,2%, в августе 4,2%.



Далее следует новая партия "Свободы и справедливости", в июле за нее голосовали бы 3,8%, а в августе - 3,2% респондентов.

Далее идет Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей - в июле 3,3%, в августе – 3,2%.

За Литовскую партия социал-"трудовиков" в июле планировали голосовать 1,7%, а в августе – 2,6% участников опроса.

За Партию центра–народников в июле хотели голосовать 2,4%, а в августе 2,3% респондентов.

6,3% намеревались голосовать за другие партии, 12,8% не собирались голосовать, а 16,6% не ответили на вопрос.

Опрос показал, что общество считает наилучшим кандидатом на пост премьер-министра представителя "консерваторов" Ингриду Шимоните (в июле - 15%, а августе – 16,1%).

На втором месте – нынешний премьер Саулюс Сквернялис - соответственно 13,5% и 10,5%.

На третьем социал-демократ Вилия Блинкявичюте – соответственно 4,3% и 4,8%.

Четвертую позицию занимает лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис – 5,8% и 4,7%.

На пятом месте экс-министр транспорта Рокас Масюлис - 4,8% и 3,2%.

Далее идут Виктор, Успасских, Рамунас Карбаускис, Аурелиюс Верига, Висвалдас Матийошайтис и Наглис Путейкис.

В августе респонденты дали низкую оценку деятельности правительства Литвы. Если в июле положительно или скорее положительно ее оценили 38,5% респондентов, то в августе - 31,4%.

Отрицательную оценку правительству в июле дали 53,6%, а в августе - 58,5% участников опроса.

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