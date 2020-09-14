Минфин: экономика Литвы в этом году должна сократиться на 1,5%

Министерство финансов Литвы прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году должен сократиться приблизительно на 1,5%, а в следующем году ожидается рост в 3,3%.

"Новейшие цифры свидетельствуют, что ситуация на самом деле не является драматичной, и настраивает на сдержанный оптимизм. Экономический спад в этом году должен составить около 1,5% и достаточно быстро оживиться в следующем году – на 3,3%", – сказал министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие прогнозы ведомства.

При формировании прогнозов, по его словам, ожидалось, что в следующем году основные партнеры по экспорту Литвы восстановятся достаточно быстро, а внутренний спрос, который также будет важным двигателем экономики, – определить "инвестиции в ДНК экономики будущего".

"Нашим предположением также было, что вирус будет распространяться еще несколько лет, поскольку мы прекрасно знаем, что пока нет ни эффективной вакцины, ни лекарств, мы также надеемся, что ни в Литве, ни в других странах не прибегнут к жесточайшим мерам для контроля над пандемией", – сказал министр.

Темпы инфляции во второй половине этого года должны оставаться замедленными по причине более низких цен на нефть и прочие энергоносители, а также благодаря более благоприятным ценам на пищевые продукты.

Среднегодовая инфляция в стране в 2020 году сократится до 0,9%. В 2021 году не ожидается снижения цен на энерготовары, поэтому темпы инфляции ускорятся до 1,8%, а в среднесрочном периоде – до 2%.

По данным министерства, ситуация на рынке труда, невзирая на пандемию COVID-19 и карантин в стране, во втором квартале этого года во многих сферах экономики оставалась достаточно хорошей. Хотя годовой рост занятого населения во втором квартале и был отрицательным и составлял минус 2,2%, зарплата брутто выросла на 8,5%, поэтому при низких темпах инфляции сильной оставалась покупательная способность населения.

Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы вырастет до 8,8%, а количество работающего населения сократиться на 1,9%. В 2021 году с повышением экономической активности вырастет и спрос на рабочую силу, безработица сократится до 7,9%. В последующие годы уровень безработицы будет сокращаться медленнее, и в конце среднесрочного период составит 6,6%.

Ожидается, что среднемесячная зарплата до вычета налогов (брутто) в стране вырастет на 6,5%, а в 2021 году темп ее роста замедлится до 3,3%.

В июньском прогнозе министерство отмечало, что экономика страны по причине шока, связанного с коронавирусом, сократиться на 7%, а в следующем году вырастет на 5,9%.

В апреле министерство ожидало, что ВВП Литвы сократится на 7,3%, а в 2021 году вырастет на 6,6%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!