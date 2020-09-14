В Клайпеду прибыл новый груз газа норвежской Equinor

В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) прибыл новый крупный газовоз из Норвегии - 18-ый в этом газовом году.

Газовоз Arctic Princess прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. В понедельник утром он пришвартовался к судну-терминалу Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com duomenys.

Ранее оператор КТСПГ - компания Klaipedos nafta комментировала BNS, что „Arctic Princess доставит 138 тыс. кубометров СПГ.

В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале уже были приняты четыре крупных газовоза из США и 48 небольших грузов (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк".

Klaipedos nafta подчеркивает, что основную часть (около 67%) грузов на терминале по происхождению составляет норвежский газ, около 18% – из США, и около 14% – из России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!