В высших школах Литвы с понедельника приступили к учебе и первокурсники

В понедельник в университетах и колледжах Литвы начался учебный год для первокурсников.

Поскольку по причине угрозы коронавируса выпускные экзамены и прием в высшие школы в этом году проходили позже обычного, министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс рекомендовал высшим школам организовать начало учебного года для первокурсников с 14 сентября.

Окончательное решение по этому вопросу принимали сами высшие учебные заведения.

Старейшая высшая школа страны – Вильнюсский университет (ВУ) в понедельник организует праздник начала учебного года – во Дворике Библиотеки университета будут поднят флаг ВУ, затем состоится месса, пройдет концерт.

По данным Ассоциации высших школ Литвы по организации общего приема, в этом году учебный год начнут 20 тыс. 269 первокурсников, на тысячу больше, чем в прошлом году. Университеты заключили 11 тыс. 708 договоров об обучении, а колледжи – 8561.

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