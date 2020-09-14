Глава Минздрава Литвы: локальный карантин могут объявлять не в районе, а в какой-то из областей

За минувшие выходные в Литве установили почти 100 случаев коронавируса. Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига успокаивает жителей, говоря, что статистика без контекста ничего не значит. В интервью Delfi министр рассказал, почему Литва не выбрала шведский вариант и о том, как будут обстоять дела с карантином.

За минувшие выходные установили 92 случая коронавируса.

"Посмотрим, связаны ли они с известными ранее очагами, если большая часть связана с очагами, то тут нет ничего страшного. Но, конечно, все может быть – если будет больше случаев, отследить которые не удается – оценка будет иной. (…) Если в больницах молодые люди, если не растет количество людей, нуждающихся в серьезной медицинской помощи, то ситуацию мы оцениваем как стабильную", – сказал Верига.

Глава Минздрава подчеркнул, что голая статистика немного рассказывает о ситуации в стране, хотя согласился с тем, что данные за выходные пугают.

"Мало данных количестве новых случаев. Иногда для такого числа заболеваний достаточно очага в крупной компании. Но мы всегда имеем в виду контекст", - сказал министр.

Верига рассказал, в каком из муниципалитетов ситуация самая сложная.

"Немного более сложной ситуация была в Вильнюсе, но это просто объясняется - высокая плотность населения, много людей, все общаются. И поэтому больше случаев устанавливали. Но не надо привязываться к конкретному городу, ведь люди после праздников развозят вирус по своим муниципалитетам, рабочим местам", – сказал министр.

Он прибавил, что пока нет драматического скачка ни в одном из муниципалитетов. Министр рассказал Delfi, что локальный карантин в одном районе города представить себе сложно.

"Маловероятно, что карантин будет объявлен в одном районе крупного города. Мы видим, что в большом городе, где люди много общаются, вряд ли случится так, что болезнь распространится, скажем, только в Старом городе, Науяместисе или где-то еще. Люди ездят, перемещаются. Больше реальность распространения в каком-то секторе – образования, услуг. Более реалистичный сценарий - объявление локального карантина в какой-то сфере, а не в каком-то месте", – сказал Верига.

"Вероятно, изолированных случаев распространения не будет. Они должны будут быть изолированы, пока не изолируют распространение. Это больше теоретическая нежели практическая реальность", – заметил он.

Новые данные из Скандинавии вызывают вопрос, как же лучше бороться с коронавирусом. В Швеции сейчас впервые с марта количество больных стало меньше, чем в Дании и Норвегии. Такие данные удивляют соседние страны, которые применяют жесткие меры борьбы с коронавирусом.

В Литве также слышится призыв о применении шведского сценария, но Верига отмечает, что не все так просто.

"Не только Литва, большая часть стран ЕС не выбирала шведский сценарий, потому, что мы видели, как быстро заполняются больницы. У шведов, конечно, есть объяснение и оправдание своей стратегии, это их решение. Но хочу назвать одну цифру для сравнения – если считать количество смертей на миллион жителей, в Литве это 28, а в Швеции – 516", – сказал он.

Политик сказал, что вряд ли литовское общество пошло бы на такую жертву, на какую пошла Швеция.

"Я думаю, мы сделали правильный выбор, если оценивать с нашей точки зрения", – сказал министр.

Верига напомнил, что Великобритания в начале пандемии взяла на вооружение план, напоминающий шведский, но потом от него отказалась. Исследование популяции в странах Европы показало, что уровень смертности от коронавируса не такой высокий, как опасались.

По словам Вериги, этот показатель не должен действовать расслабляюще.

"Но мы итак ко всему относимся с легкостью, вы ведь, наверное, согласитесь с этим. У нас немало новых случаев заболевания, болеют молодые люди, но карантина у нас нет. Мы применяем специализированные, локальные меры", – сказал он.

Министр напомнил, что, как сообщалось ранее, с 15 сентября в силу вступят новые правила самоизоляции. Сокращается срок изоляции для людей, у которых не будет симптомов. На 8 день они смогут сдать тест, если его результат будет отрицательным, то в изоляции придется провести не 14, а всего 10 дней.

"Не всем это будет важно сдавать анализ ради 4 дней. Поскольку этот тест делать неудобно и неприятно. Я думаю, изоляцию сократят те люди, которым будет актуально – придется по какой-то причине раньше вернуться на работу, будут какие-то важные дела. А остальные, вероятно, отсидят дома эти 14 дней", – прогнозировал собеседник.

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