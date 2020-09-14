Коронавирус в школах: изолирована часть учеников гимназии в Мажейкяй

После того как коронавирус установили у ученика гимназии им. Меркелиса Рачкаускаса (Мажейкяй), были изолированы все ученики 4-го класса.

Согласно информации гимназии, удаленно учатся только ученики старших классов. 1, 2 и 3 классы по-прежнему ходят в школу.

"Информируем, что с 14 сентября по 25 сентября 2020 года корректируется план работы гимназии им. Меркелиса Рачкаускаса. Ученики 1, 2, 3 класса учатся в гимназии, 4 класса - удаленно. У ученика 4 класса гимназии диагностировали COVID–19, выполняем все рекомендации НЦОЗ. Просьба проявить понимание и порядок", – сказано в сообщении.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в изоляции находятся больше 300 человек, связанных с системой образования. По данным на минувший четверг коронавирус был зафиксирован в 21 учреждении (из них 2 - детские сады). 25 случаев – больные дети, 7 - персонал. IšВсего изолированы 318 человек.

По данным НЦОЗ, не зафиксирован ни один случай заражения в самом образовательном учреждении – все случаи из семейных очагов.

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