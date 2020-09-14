Истосковавшиеся по отпуску жители Литвы летят на Кипр, что важно знать

Жители Литвы массово отправляются на Кипр. Истосковавшиеся по отпуску жители Литвы раскупают билеты, но не все из них добираются до места назначения. Все может испортить небольшая мелочь – предупреждает журналист DELFI Ориюс Гасановас, который сам отправился на Кипр.

Уже казалось, что из-за требования изоляции не осталось мест для отдыха, но вдруг стало известно, что на Кипре число случаев заболевания ничтожно мало. Приезжайте к нам, у нас еще жарко, настоящее лето – приглашают отдыхающих предприниматели Кипра и делают большие скидки.

Скидки - это хорошо, но и без них Кипр привлекает внимание. Если ситуация с коронавирусом улучшаться не будет, случится так, что в этом году это будет последняя возможность съездить в теплые страны. Сейчас на Кипре днем 32-35, а ночью 22-23 градусов. это теплее, чем в июле в Литве.

Литва попадает в список стран, к гражданам которых на Кипре не предъявляют никаких дополнительных правил – если вы чувствуете себя хорошо, с больными не контактировали – не нужно показывать результаты теста, не надо изолироваться. И в Литве вернувшимся с Кипра изоляция пока не требуется. Узнав об этом, сотни жителей Литвы стали организовывать отдых. В ночь на воскресенье самолет airBaltic Рига-Ларнака был полон людей. Раскуплены все билеты. В самолете были литовцы, латыши, несколько россиян, киприотов, поляков.

Лица у людей веселы, наряды яркие. Люди устали от вызванного коронавирусом хаоса, неизвестности и стресса.

Только вот на посадке лица у некоторых омрачились, когда у них потребовали предъявить паспорт полета на Кипр, а у них такого не оказалось. Таких несчастных было человек 12. Они не знали, что, согласно действующим требованиям, перед поездкой на Кипр надо заполнить анкету Cyprus Flight Pass и получить разрешение на въезд. Анкета несложная, в нее вводишь свои личные данные, отвечаешь на несколько вопросов о себе, представляешь свою контактную информацию, отмечаешь близкого человека, с которым можно связаться, если с вами что-то случится. Самое важное - вопросы о коронавирусе, надо указать, нет ли у вас симптомов, не общались ли вы с больными, не были ли в странах из группы риска и т.д.

Заполнение анкеты занимает 10-15, минут, если вы не допускаете ошибок. Подтверждение приходит на эл. почту в ту же минуту, как только вы все сделаете правильно. Это подтверждение надо предъявить в аэропорту. Это же подтверждение просят предъявить и на Кипре. Какая паника началась в аэропорту, когда эти люди заполняли анкеты, у некоторых зависали телефоны. На этот раз всем удалось вылететь на Кипр.

Система анкеты Cyprus Flight Pass отмечает, из какой категории стран вы прибываете. Литва сейчас входит в категорию A, а это значит, что не будет никакой особой проверки. Просто идешь в очередь к паспортному контролю и все. Приезжие из стран других категорий остаются в самолете – их проверяют медработники, делают тест на Covid-19, или оформляют процедуры, связанные с самоизоляцией. Из Риги таких прилетело немного, в основном это были россияне.

Сейчас на Кипр прилетают путешественники и отдыхающие, которые сами планируют свой отдых, никаких групп туркомпаний нет. В воскресенье одновременно совершили посадку самолеты из Франкфурта, Копенгагена и Риги. Вскоре образовались очереди у оформления аренды автомобилей. Здесь приезжих ждет первая скидка. Взять авто на неделю стоит 70-80 евро, если машина получше - 90-120 евро. Работник компании Budget сказал, что это дешевле, чем обычно.

То же самое и с гостиницами. Предприниматели стараются привлечь клиентов, поэтому предлагают хорошие цены, кое-кто предлагает бесплатные завтраки или другие услуги, например СПА. Еще более благоприятная ситуация с арендой квартир, некоторые сдают жилье на 50% дешевле. Чтобы сдать в аренду свою виллу, местные жители даже приезжают в аэропорт и рекламируют ее прямо здесь. Прямо, как палангские бабушки.

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