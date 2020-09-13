Показатель безработицы в Литве вырос до 13,7%

Уровень официальной безработицы в Литве по данным на 1 сентября вырос до 13,7%, сообщила Служба занятости.

По данным службы, хотя спрос на рабочую силу, сокращавшийся до апреля, восстанавливается, количество регистрируемых безработных значительно выше, чем в прошлом году. По словам главы службы Инги Балнаносене, часть клиентов регистрировали статус безработного по причине возможности получать выплаты по поиску работы.

"Мы полагаем, что регистрировалось больше лиц, которые не были активными на рынке труда, ранее они не работали вовсе или не работали больше двух лет", – отметила И. Балнаносене в пресс-релизе.

В августе работодатели зарегистрировали 40,2 тыс. свободных рабочих мест – в основном в этом году. В августе спрос на рабочую силу, по сравнению с июлем, вырос на 14,7%, а по сравнению с августом прошлого года – на 20,9%.

Однако в этом году в среднем ежемесячно регистрируется по 27,7 тыс. безработных, когда в прошлом году средний показатель за восемь месяцев составлял 21,5 тыс.

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