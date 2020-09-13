На трассе микроавтобус врезался в полицейскую машину, пожарные освобождали застрявшего мужчину

Клайпедская полиция сообщает, что в воскресенье на трассе в служебный полицейский автомобиль врезался микроавтобус.

Полиция сообщает, что авария произошла около 13.00 в Клайпедском районе, на трассе Клайпеда-Каунас-Вильнюс.

Во время дорожно-транспортного происшествия пострадали находившийся в служебном автомобиле VW Transporter (сзади), нетрезвый (1.4 пром.) водитель 1998 г.р. не имевший водительских прав, которому офицер в то время выписывал протокол о вождении в нетрезвом состоянии, а также следователь (1992 г.р.).

Пожарные-спасатели освободили задержанного (1998 г. р.) из разбитого служебного автомобиля VW Transporter . Мужчина не нуждался в медицинской помощи, его передали другим сотрудникам полиции.

Также во время происшествия пострадал водитель Citroen Jumper, который врезался в полицейскую машину. Он был доставлен в больницу из-за полученных травм.

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