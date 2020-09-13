В Радвилишкисском районе похитили человека и заставили его голым сесть на муравейник

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Полицейские Радвилишкского района получили сообщение о похищении человека, которого пьяный похититель увез в лес и мучал.

Полиция сообщает, что 12 сентября, в 16.00, в Радвилишкисском районе, в местечке Шяуленай, на ул. Даряус ир Гирено, нетрезвый мужчина 1998 г.р. во время конфликта ударил кулаков в лицо, и, надев на голову мешок, увез в лес трезвого мужчину 1998 г.р. Угрожая расправой, заставил снять штаны и сесть на муравейник. Подозреваемый находится под арестом. У похитителя установлено 3,21 промилле. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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