В Литве зафиксировали 39 новых случая коронавируса и еще одну смерть

За минувшие сутки подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего - 11 - в Вильнюсском, 7 - в Клайпедском, 6 - в Таурагском, 5 - в Шяуляйском и Тельшяйском уездах, по 2 - в Каунасском и Паневежском уездах и по 1 - в Алитусском уезде.

Также вчера в Каунасе была подтверждена 87 смерть от коронавирусной инфекции.

Привозные - из Швеции и Финляндии

Два случая в Паневежском и Шяуляйском уездах были выявлены у лиц, вернувшихся из-за границы. Один из них путешествовал по Швеции, другой - по Финляндии.

Обстоятельства заражения 8 человек неизвестны

Обстоятельства заражения пяти человек в Вильнюсе и по одному в Алитусском, Клайпедском и Паневежском уездах не известны.

Половина вчерашних случаев связаны с очагами

В Каунасе случай был установлен у человека, который заразился после контакта с человеком, чье заражение связано с одной фармацевтической компанией.

Два случая - один в Расейняй, другой в Таурагском уезде - связаны со вспышкой в полицейском участке Расейняй.

Девять заболели после контакта с ранее инфицированными людьми

Вчера было подтверждено девять случаев заболевания после контакта с человеком с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. Четыре таких случая зарегистрированы в Вильнюсском уезде, три - в Клайпедском уезде и по одному - в Шяуляйском и Таурагском уездах.

По сообщению НЦОЗ, всего в Литве подтверждено 3335 случаев заражения коронавирусом, 1165 человек все еще болеют, 2070 уже выздоровели.

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