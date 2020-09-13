Также вчера в Каунасе была подтверждена 87 смерть от коронавирусной инфекции.
Привозные - из Швеции и Финляндии
Два случая в Паневежском и Шяуляйском уездах были выявлены у лиц, вернувшихся из-за границы. Один из них путешествовал по Швеции, другой - по Финляндии.
Обстоятельства заражения 8 человек неизвестны
Обстоятельства заражения пяти человек в Вильнюсе и по одному в Алитусском, Клайпедском и Паневежском уездах не известны.
Половина вчерашних случаев связаны с очагами
В Каунасе случай был установлен у человека, который заразился после контакта с человеком, чье заражение связано с одной фармацевтической компанией.
Два случая - один в Расейняй, другой в Таурагском уезде - связаны со вспышкой в полицейском участке Расейняй.
Девять заболели после контакта с ранее инфицированными людьми
Вчера было подтверждено девять случаев заболевания после контакта с человеком с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. Четыре таких случая зарегистрированы в Вильнюсском уезде, три - в Клайпедском уезде и по одному - в Шяуляйском и Таурагском уездах.
По сообщению НЦОЗ, всего в Литве подтверждено 3335 случаев заражения коронавирусом, 1165 человек все еще болеют, 2070 уже выздоровели.
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