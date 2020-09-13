Врач призывает людей потерпеть: верю, что это последние полгода с коронавирусом

Председатель профсоюза врачей клиник Сантарос Валдас Печелюнас говорит, что, судя по текущим данным, вакцина от коронавируса появится через полгода. Об этом врач рассказала в новостной радиопередаче "Вопрос дня". Эксперт сделал положительные прогнозы о стремительной разработке вакцины.

"Я призываю людей сконцентрироваться, и верю, что это последние шесть месяцев с вирусом до момента, когда появится вакцина. Из данных, которые сейчас являются доклиническими и клиническими, видно, что эффективная вакцина уже будет, это время точно не за горами", - сказал В. Печелюнас.

"Я бы никому не пожелал умереть в последний день войны", - сказал он.

В. Печелюнас утверждает, что очень высока вероятность того, что вакцина от коронавируса будет доступна уже следующей весной.

"Необходимо сконцентрироваться, проявить выдержку и надеяться, что светлое будущее вскоре наступит", - сказал эксперт.

Утром в четверг министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что не может делать столь положительных прогнозов.

"И я хотел бы быть таким же оптимистичным. Есть такие предпосылки для этого оптимизма. Потому что одна из первых компаний, с которой Европейская комиссия (ЕК) уже подписала контракт, обещает, что в случае успеха первые вакцины могут появиться уже в конце этого года. Как удастся, покажет только жизнь. Будем надеяться, что все будет хорошо", - заверил А.Верига.

Министр сказал, что вакцина позволит отказаться от уже надоевших мер.

"Это очень специфический инструмент, который позволил бы отказаться от множества неспецифических вещей, которые, похоже, надоели до мозга костей. Расстояние, маски, изоляции, ограничения передвижения. Потому что, видимо, меня это уже утомило", - сказал министр.

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