Погода: столбик термометра поднимется выше

В воскресенье вдоль Литвы протянется поле повышенного давления. К полудню можно будет наслаждаться солнцем почти повсюду, а позже, начиная с западных и северных районов, облака начнут сгущаться, возможен дождь.

Ветер будет сильным, его скорость достигнет 8–13 м/с, а местами в Клайпедском и Тельшяйском уездах - до 15–17 м/с. В Дзукии и Сувалкии самая высокая температура достигнет 19–21 градуса, в Жемайтии и на побережье - 16–18 градусов тепла, а в Аукштайтии - 17–19 градусов тепла.

В понедельник ночью более плотные облака останутся в северных районах, где непродолжительное время будет идти дождь. Температура опустится до 12-17 градусов тепла.

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В понедельник днем дождей не ожидается.

Ветер накроет всю страну, а температура поднимется выше: холоднее будет у моря - 18-19 градусов, а в других местах - 20-23 градуса тепла.

Вероятность дождя во вторник будет низкой. Ночью и утром туман местами снизит видимость, температура опустится до 10-15 градусов. Днем порадует летняя жара, температура поднимется до 20-25 градусов.

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