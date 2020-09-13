Кандидат в депутаты Сейма назвал героем погибшего лидера сепаратистов на Донбассе

11 октября в Литве должны состояться очередные выборы в Сейм. Предвыборная гонка идет полным ходом, политики уже участвуют в общенациональных дебатах, лидеры партий зарабатывают очки, а представители политических сил выступают с заявлениями, причем подчас – революционными.

Накануне внимание пользователей социальных сетей привлек комментарий кандидата в депутаты от Партии труда Сергея Дмитриева. Последний высказался в поддержку главы так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года.

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31 августа на публичной странице в Facebook «Движение за правду» - одна из структур новоявленной ультраконсервативной российской партии «За правду» под руководством Захара Прилепина – появился хвалебный пост, приуроченный к двухлетней годовщине смерти Александра Захарченко(1976-2018).

«Он выступал за возвращение жителям Донбасса возможности самим определять свое будущее, государственное устройство, решать в какой стране им жить, на каком языке разговаривать. Александр Захарченко вместе со всеми – плечом к плечу – защищал свою Родину, возглавив народное ополчение. За успешную операцию в Дебальцево ему было присвоено звание «Герой ДНР», а уже после освобождения – орден «Славы ДНР» и звание «генерал-майор» ЛНР. Вклад Александра Захарченко в становление молодой республики навсегда останется в памяти», - сказано в обращении «Движения за правду».

Foto: Скриншот

Под этим же обращением в соцсетях кандидат в депутаты Сейма Сергей Дмитриев написал комментарий: «Светлая память герою!».

Уверенная позиция

Мы обратились к Сергею Дмитриеву с просьбой прояснить свою позицию в отношении Александра Захарченко и непризнанной ДНР и получили следующие ответы.

Отвечая на вопрос, действительно ли он считает Захарченко героем, литовский политик высказался так: «Он официально награжден и это надо признать». (Пунктуация спикера сохранена – прим.).

Отметим, что Александр Захарченко имел высшие награды все той же незаконной ДНР, а также орден, врученный властями непризнанной Южной Осетии.

Также Сергей Дмитриев подчеркнул, что официальная позиция Литовской Республики по вопросу конфликта на Донбассе – ошибочная.

«Да, считаю ошибочной, так как каждое суверенное государство должно решать свои проблемы без вмешательства извне», - говорит он.

Напомним, еще в 2014 году МИД и Сейм постановили, что Литва «расценивает продолжающееся присутствие вооруженных сил России и контролируемых ею вооруженных групп на территории Украины как оккупацию обозначенных частей территории». С тех пор позиция официального Вильнюса не менялась – литовское руководство считает, что РФ совершила акт агрессии против Украины.

В свою очередь власти Украины с 2015 года рассматривают Александра Захарченко как главу террористической организации. США и Евросоюз включили его в санкционные списки в 2014 году.

К слову, незаконные ДНР и Луганская народная республика (ЛНР) не признаны ни одной страной в мире. Официальная Москва так же считает, что Донбасс – часть Украины.

По оценкам ООН, за время военных действий на юго-востоке Украины погибли свыше 13 тысяч человек.

Взгляд со стороны

В этом году Сергей Дмитриев баллотируется в Сейм от Партии труда, в избирательном списке он идет под 73 номером. В 2019 году он стал депутатом Вильнюсского горсовета. До этого он уже отработал два срока полномочий в Сейме: в 2000 году он был избран как кандидат по списку Социал-демократической коалиции Альгирдаса Бразаускаса, в 2012-м – по списку Партии труда. В 2000-2004 годах политик был членом парламентского комитета по иностранным делам, в 2014-2016 годах – входил в комитет Сейма по экономике.

В 2007-2011 годах Дмитриев был членом Вильнюсского горсовета. Помимо прочего, долгие годы он возглавлял партию «Союз русских Литвы».

В свете предстоящих общенациональных дебатов о внешней политике логично было бы узнать, согласована ли позиция Сергея Дмитриева с генеральной линией партии, вместе с которой он идет на выборы в Сейм. В поисках ответов на эти вопросы мы обратились напрямую к лидеру «трудовиков» Виктору Успасских, однако он сказал, что не может дать оценку словам своего партайгеноссе.

«Поскольку я не видел этого комментария, то никак не могу прокомментировать. Даже хотел бы, но не знаю, что именно комментировать – ничего не могу сказать», - ответил председатель Партии труда.

Между тем сторонние наблюдатели отреагировали на заявление Сергея Дмитриева критично. Так, политолог, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас в разговоре с изданием подчеркнул, что называть Захарченко героем – неприемлемо.

«Полагаю, это было бы то же самое, если бы кто-нибудь назвал героем, например, Усаму бен Ладена или какого-нибудь другого террориста и „почтил бы его память“. Литва, как и все цивилизованные страны, считают таких борцов, как Захарченко, - сепаратистами. Украина же вообще приравнивает их к террористам, и для этого есть основания – например, сбитый гражданский самолет. Поэтому такие оценки (Сергея Дмитриева – прим.) непостижимы», - заявил собеседник.

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