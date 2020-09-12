Профессор: осторожность надо соблюдать и 1 ноября, а Рождество будем праздновать так же, как Пасху

Поскольку коронавирус в Литве распространяется все интенсивнее, профессор Центра медицины Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что примерно через месяц будет ясно, какой риск вызвало открытие школ. Кроме того, по ее словам, уже сейчас ясно, что и 1 ноября, и Рождество пройдут примерно так, как Пасха.

"Очаги в школах будут. Не было веских причин для закрытия школ, мы знаем, что появляются серьезные психологические последствия того, что дети не ходят в школу и не общаются. Посмотрим, удастся ли справиться с очагами", – сказала специалист в передаче "День на Delfi".

Через неделю станет ясно, были ли случаи заболевания, связанные с проведением "Дней столицы".

"Весной у нас была Ярмарка Казюкаса, тоже было страшно, но трагедии не было. Через 1-2 недели увидим, увеличится ли количество случаев. Но жесткие ограничения тоже утомляют людей, нет смысла вводить серьезные ограничения, говорить, что и на улице надо ходить в масках", – заметила Жвирблене.

По словам профессора, средства защиты смягчаются, поскольку появляется все больше информации о вирусе.

"Весной у нас был один пример - Китай, там полное ограничение всего позволило справиться с вирусом, поэтому страны стали предпринимать такие меры. Сейчас есть и другие примеры, скажем, Швеция", – заметила профессор.

Разные мнения есть и о ношении масок, это могло вводить людей в заблуждение, но сейчас уже известно, что маска может защитить человека.

"Лучше любая, чем никакой. Но их надо менять, если они одноразовые. Если многоразовая - надо стирать, горячи утюг точно убивает вирус. Но даже маска, которую носят несколько дней, лучше, чем ничего", – заметила Жвирблене.

Поскольку люди носят маски, по мнению профессора, ситуация не должна сильно ухудшаться. Но до Рождества вирус не исчезнет, нам придется праздновать его как Пасху: "И 1 ноября, и на Рождество придется действовать осторожно, не думаю, что случится чудо и вирус исчезнет, ведь он распространяется все интенсивнее, очагов становится все больше. Хочется верить, что у нас не будет такой ситуации как в Италии или Испании".

В обществе бытует миф, будто молодым людям коронавирус не страшен, но, по словам профессора, это не так, поскольку реакция организма зависит от многих факторов.

"Иногда молодые люди, которые серьезно к вирусу не относились, заболев, меняли свое мнение, поскольку у них были осложнения, пришлось лежать в больнице", – рассказала Жвирблене.

"Порой люди думают, что если у кого-то бессимптомная форма, то это какой-то другой вирус. Это неправда. Этот человек может заразить своего близкого человека, а тот может заболеть серьезно", – прибавила она.

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