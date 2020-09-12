Габриэлюс Ландсбергис: мне стыдно, что для Беларуси сделано только это

Председатель Союза отечества – Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис в среду на съезде партии оценил нынешнее состояние страны. Он сказал, что ему стыдно за то, что было сделано для Беларуси.

Лидер консерваторов оценил проблемы, с которыми Литва сейчас сталкивается.

"С чем сейчас Литва борется? Мы хотим больше внимания окружающей среде, хотим защитить птиц, деревья. Хотим защитить от насилия детей, хотим, чтобы животных не мучили в клетках, – больше человечности. Хотим по-прежнему защищать принципы, которые защищали 30 лет назад, которые защищали партизаны. Хотим защищать свободу", – сказал Ландсбергис, заметив, что для победы нужно проявить терпение.

"О переменах, которые нужны системе образования Литвы мы говорим десятилетиями. Практически ежегодно то одно, то другое потрясает. В этом году – результаты экзамена по математике, в прошлом году - низкие зарплаты учителей, до этого были запущенные школы в регионах. Я знаю, что все мы устали от реформ. Наверное не было ни одного срока полномочий без реформ", – сказал Ландсбергис.

"Те, кто не знает, куда идет, куда-то все же приходят, неважно, какой путь выбирают. Примерно 4 года мы вот так где-то и блуждаем", – оценил он нынешнее состояние страны.

Ландсбергис сказал, что дорога будет длинной, как и в соседней Беларуси нелегко будет добиться перемен.

"Первые недели настроили на оптимистический лад. Слово Литвы за свободу летело далеко. А взявшись за руки во время Пути свободы, мы почувствовали себя участниками в борьбе за демократическую Беларусь. Но реальность вскоре ударила тупым концом в лоб. (...) Омоновцы, судьи, после кровавых репрессий против женщин в Беларуси все еще могут приехать за покупками в Литву, а может и на отдых в SPA Лукашенко в Друскининкай. Поскольку мы не впускаем в Литву Лукашенко и еще 29 его дружков. Мне стыдно, что сделано только это", – сожалел политик.

Он считает, что правящим не хватило решимости.

"Пока Брюссель молчит, правительство и другие ведомства должны сделать свое дело, а не прикрываться принятым в парламенте документом, как флажком на фото в фейсбуке. Гражданское общество нуждается в финансовой помощи, беженцам нужен действующий гуманитарный коридор, лечение. В отношении режима должны быть санкции. Для санкций нужны союзники в Европе. Надо работать!" – призывал политик.

Он обратился к соратникам и сказал, что им надо верить в победу.

"Надо верить в победу, в возможность перемен. В то, что белорусы могут победить, что мы можем остановить БелАЭС. Что мы можем выучить математику. Не только в городских, но и в сельских школах", – сказал Ландсбергис, предупредив, что перемены быстро и легко не даются.

"Политики могут призывать к борьбе с инакомыслящими. К борье с ЕС, с иммигрантами, с Соросом или однополыми браками. Бороться до тех пор, пока в будущем ученым останется лишь выяснять, почему мы стали расколотым, больным народом с признаками паранойи, который легко поддается на обман. Но политики могут вести себя иначе – обнадежить, сплотить для общей деятельности. В конце концов не дурачить других, не манипулировать, а говорить правду. Показать, что все мы лучше, раскрыть наши положительные стороны. Выбрав это, мы можем надеяться, что будет расти и доверие к стране, друг к другу. Мне кажется, что это настоящая сила, в которой сейчас нуждается государство", – сказал он.

Напомним, что с 9 августа, когда прошли президентские выборы, в Беларуси не прекращаются протесты жителей против Александра Лукашенко, управляющего страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают результаты выборов фальсифицированными.

Против протестующих власть применяет насилие. Европа грозится ввести санкции в отношении сторонников режима, виновных в жестокой расправе с протестующими. Литва ввела санкции в отношении 30 белорусских политиков, включая Александра Лукашенко.

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