В выходные дни в Гарюнай проходит ярмарка антиквариата

В эти выходные в Вильнюсе, в Гарюнай, проходит ярмарка антиквариата и блошиный рынок. Он открылся 11 сентября и будет работать до воскресенья. На ярмарку приехали также гости из Латвии и Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

Торговцы рассказали, что привезли на ярмарку уникальный, штучный товар. "Самые серьезные знатоки антиквариата, "охотники", обычно приезжают на ярмарку рано утром, поэтому если вы хотите найти что-то необычное, не медлите", – сказали организаторы.

На ярмарке можно приобрести антикварную мебель, посуду, различные декоративные предметы.

"Это очень удобно. Покупателям не надо ездить по всей Литве, что-то искать в интернете, тут все собрано в одном месте, а главное - вещи можно подержать в руках, потрогать. Мне понравился антикварный комод, деревянные столики ручной работы, фарфоровый кофейный сервиз", – поделилась впечатлениями покупатель Лаура.

На ярмарке ждут и нумизматов, филателистов марок, коллекционеров виниловых пластинок.

Ярмарка проходит в новом здании рынка, на 0 этаже, под крышей.

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00 ч.

В Гарюнай покупателей возят бесплатные автобусы.

Foto: Organizatorių nuotr.

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