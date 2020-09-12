В ночь на субботу в Вильнюсе с дороги съехал BMW: один человек погиб, двое серьезно пострадали

ru.DELFI.lt

В ночь на субботу, около полуночи, в Вильнюсе, на ул. С.Баторо, произошло трагическое ДТП: автомобиль BMW, в котором ехали трое молодых людей, на огромной скорости съехал с дороги в лес, несколько раз перевернулся. Один молодой человек погиб, двое получили серьезные травмы.

ДТП произошло на ремонтируемой части дороги. Предполагают, что автомобиль ехал на очень большой скорости. BMW съехал с дороги, несколько раз перевернулся, снося на своем пути дорожные знаки и деревья. Остановился он в лесу, перевернувшись на крышу. Водитель и один пассажир (один выбрался из машины сам, а второго освободили пожарные-спасатели), были доставлены в больницу. По словам полицейских, их состояние очень серьезное. Второй пассажир, который, как предполагают, не был пристегнут ремнем безопасности, выпал из автомобиля. Судя по увечьям, он был раздавлен автомобилем. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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