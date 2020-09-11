Ночь Loftas Fest едва не закончилась трагедией: со второго этажа упал нетрезвый мужчина

На этой неделе начался фестиваль Loftas Fest’20. В первый же день фестиваля произошел несчастный случай, который едва не завершился трагедией – в ночь на пятницу с лестницы упал нетрезвый мужчина. Он получил травмы лица. На место происшествия приехала полиция и врачи скорой помощи. Однако этим инцидентом все не закончилось, позже мужчина сбежал из больницы.

По словам очевидцев, в 4.30 ч. молодой человек упал с лестницы на втором этаже. Пострадавший был пьян. Он получил травмы лица, было много крови.

На место происшествия приехала полиция.

По сведениям Delfi, 29-летний мужчина во время падения разрубил подбородок, губу, у него откололась часть зуба.

Мужчина никого не винил, сказал, что упал сам, заснув около перил и не удержав равновесие.

Мужчине потребовалась помощь врачей, его увезли в больницу. Однако вскоре он самовольно покинул медучреждение никому ничего не сказав.

Организаторы фестиваля об этом несчастном случае умолчали.

Loftas Fest’20 в этом году проходит уже в 9-й раз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!