Марюс Ивашкявичюс и Таццяна Нядбай в студии Delfi - о поддержке Светлане Алексиевич и роли творческих людей в протесте

Олег Ерофеев ru.DELFI.lt

- Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Этот вопрос нобелевского лауреата Светланы Алексиевич к русской интеллигенции громко прозвучал на этой неделе. Кто откликнулся на зов о помощи последнего из семи членов президиума Координационного совета, оставшегося на свободе?

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