Актера Димшу в последний путь проводили аплодисментами

11 сентября в последний путь проводили актера и режиссера Пятраса Димшу. Урну с прахом покойного из Благословенного Юргиса Матулайтиса вынесли около 12 ч.

Похороны состоятся в Шилуве.

Урну из храма вынесли под аплодисменты собравшихся коллег и близких покойного.

О смерти 81-летнего актера портал Delfi информировал продюсер Альгирдас Жвинакявичюс.

Димша в 1958 г. окончил среднюю школу в Вейсеяй, а в 1977 г. – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), получил специальность режиссера театра и кино. В 1965 г. вместе с поэтом Мартинасом Вайнилайтисом создал театр Мальчика Горошка (Berniuko Žirniuko teatras).

Димша с 1971 года работал на LRT. Был режиссером и актером во многих фильмах. Актер снимался в популярных телесериалах, таких как "Родня", "Дапкусы и Буткусы". Издал несколько поэтических сборников.

17 июля 2013 года, управляя автомобилем, будучи в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста. 3 марта 2015 г. был приговорен к 6 годам лишения свободы, однако в 2018 г. решением Каунасского окружного суда был досрочно освобожден.

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