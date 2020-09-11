За место депутата в Литве будут бороться 22 миллионера

За 30 дней до выборов Главизбирком Литвы представил обществу список зарегистрированных кандидатов. В списке – есть данные о семейном положении, доходах и др. данные о кандидатах.

Вместе с другими документами кандидаты подавали выписку из декларации доходов. В среднем каждый из 1755 кандидатов располагает имуществом на сумму 147 000 евро.

Больше всего имущества (без учета кредитов) есть у кандидатов Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 45 214 196 евро. На втором месте – Партия труда - 32 593 478 евро. На третьем - Союз отечества – Христианские демократы Литвы - 20 867 219 евро.

Меньше всего средств декларировали кандидаты Литовской народной партии - 2 324 103 евро.

Имущество кандидатов "Пути смелости" оценивается в 3 586 913 евро. Кандидаты Союза солидарности поколений – Собрания во имя Литвы - 4 249 568 евро.

По данным ГИК, в этом году за место депутата борются 22 миллионера.

3 самых богатых кандидата числятся в списке Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

По два миллионера есть в Партии труда, Союзе либералов ЛР, Партии социал-демократов Литвы, Партии социал-"трудовиков" Литвы, ЛСКЗ, Литовской партии зеленых и партии "Литва – для всех".

По одному миллионеру есть в ИАПЛ-СХС, Партии "Свобода и справедливость" и Союзе солидарности поколений – Собрании во имя Литвы.

Еще два миллионера - самовыдвиженцы.

По количеству имущества и ценных бумаг лидирует "крестьянин" Рамунас Карбаускис - 24 338 530 евро.

На втором месте – кандидат ПТ Антанас Гуога - 17 326 796 евро.

Третий в списке – председатель Литовской партии зеленых Ремигиюс Лапинскас – 6 922 083 евро.

По данным ГИК, у 93 кандидатов нет никакого имущества. По имеющимся данным видно, что больше всего долгов у кандидата Партии свободы Эрнеста Скобаса (-123 580 евро), у кандидата "Свободы и справедливости" Раймундаса Беглецоваса (-113 422 евро) и у кандидата либералов Нийоле Путрене (-76 595 евро).

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