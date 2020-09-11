Глава Минздрава Литвы: пораженными будут считаться страны с 25 случаями коронавируса на 100 тысяч жителей

Со следующей недели пораженными коронавирусом странами будут считаться те, в которых заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, а не 16 случаев, как было до сих пор, объявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран, уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули рубеж в 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.

В Литве до этой поры обязательная двухнедельная изоляция применяется к лицам, приехавшим из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней не превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.

По словам А. Вериги, требование к приезжающим иметь отрицательный тест на коронавирус или сделать тест по приезде сохранится.

Применять такую планку, до которой не будет требоваться самоизоляция, в масштабах всей Европы предлагала и Еврокомиссия.

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