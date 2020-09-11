Все путешественники должны будут предоставлять свои данные НЦОЗ в электронном виде

Каждое лицо, прибывающее или возвращающееся в Литву по маршрутам международного сообщения, со следующей недели должно будет предоставить свои личные данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в электронном виде, сообщил центр в пятницу.

Главный операционист по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения Аурелиюс Верига, подписал распоряжение о том, что осуществляющие такие перевозки компании обязаны обеспечить, чтобы все пассажиры предоставляли подтверждение заполнения анкеты - QR-код.

Это решение вступает в силу с 15 сентября, со вторника.

Как сказал А. Верига для пресс-релиза НЦОЗ, заполнение электронной анкеты намного быстрее заполнения бумажной, а сведение данных с бумажных анкет в информационную систему требует немалых человеческих ресурсов, которые можно использовать на других видах деятельности, например, для консультирования.

Заполнение бумажной анкеты будет возможно только в исключительных случаях при поездках сухопутным транспортом и при отсутствии объективных возможностей заполнить анкету по интернету.

Это означает, что теперь перед посадкой на самолет, паром, автобус или поезд нужно будет заполнить анкету на сайте НЦОЗ и представить полученное подтверждение (QR-код) во время посадки.

Анкету НЦОЗ можно найти по адресу https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form.

В анкете нужно указать имя, фамилию, место жительства, посещенные страны, контактные данные, а также номер рейса, посадочное место.

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