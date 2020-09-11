Сейчас коронавирусом больны 1095 человек, 2049 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 7390 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 219 привозных случаев.
За минувшие сутки сделан 5021 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 687 тыс. 118.
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