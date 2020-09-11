Науседа призывает партии назвать кандидатов в министры, обещает жесткий фильтр

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает политические партии назвать своих кандидатов в министры, а после выборов в Сейм обещает утверждать членов правительства только после того, как убедится, что их установки совместимы с его программой государства всеобщего благосостояния.

"Я бы призвал партии, которые уже сейчас начинают свои дебаты, дискуссии, назвать и своих кандидатов в премьеры - если это два кандидата, хорошо, укажите двух, но, главное, назовите и фамилии кандидатов на другие ключевые посты, в министерства, чтобы можно было ориентироваться. Как вы говорите, я тоже избиратель, я хотел бы знать, какие кандидаты будут предложены, потому что мне это кажется очень важным - люди, их установки, порядочность, компетентность и опыт решает многое", - сказал президент в интервью BNS.

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Г. Науседа сказал, что на переговорах о составе нового правительства представит свою конкретную политическую повестку дня, согласование которой уже завершается, а премьером предложит не обязательно представителя партии, получившей больше всего мандатов.

"Наверное, нам не стоит задаваться установкой, что это должен быть представитель победившей партии. Правительство Латвии сейчас возглавляет руководитель партии, оказавшейся точно не на первом, не на втором и даже не на третьем месте, и возглавляет вполне успешно", - сказал Г. Науседа.

"Сейчас мы завершаем конкретизацию всей схемы государства всеобщего благосостояния, мы распределили ее по различным блокам, и вcкоре выйдем на финишную прямую. Так что, когда мы встретимся с конкретными министрами, я уже смогу представить свое видение развития и представлю приоритеты, какими они мне видятся, какие будут важны во время предстоящего политического срока полномочий. Во время дискуссий с кандидатами в министры мы будем говорить о том, совместимы ли мои установки и их установки, и возможно ли такое сотрудничество в принципе", - сказал Г. Науседа.

В качестве важнейших своих приоритетов президент назвал улучшение условий образования для детей из семей социального риска и повышение самостоятельности регионов, также он уверял, что не отказывается от своей инициативы пересмотреть налогообложение доходов.

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