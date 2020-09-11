В Литве предлагают ввести льготный тариф НДС на услуги заведений общепита

Чтобы смягчить последствия карантина и чрезвычайного положения, предлагают снизить НДС на услуги заведений общепита (9%).

Такую поправку к закону зарегистрировала депутат от "крестьян" Аушра Папиртене.

По ее мнению, это помогло бы заведениям общепита смягчить негативные экономические последствия и в будущем вернуться к нормальному ритму работы.

По словам Папиртене, пандемия COVID-19 и карантин с режимом ЧП особенно отрицательно сказались на компаниях, предоставляющих услуги общепита.

"После карантина планируется, что заведения общепита не будут работать в полную мощность, а это осложнит возможности выживания компаний. Из-за сокращения количества клиентов и введения новых требований, компании вынуждены снижать расходы, в результате страдают работники этого сектора, уменьшаются их зарплаты, некоторых работников увольняют", – сказала автор проекта Папиртене.

Она обратила внимание на то, что до пандемии COVID-19 каждый второй эмигрирующий из Литвы гражданин работал в гостинично-ресторанном секторе.

"К сожалению, еще до карантина в этом секторе было сложно удержать работников, поскольку зарплаты там небольшие и росли они не так быстро, как в других секторах, поэтому молодежь выбирала эмиграцию.

По данным европейской статистики, в секторе общепита работают 50% всех работников туристического сектора ЕС, поэтому он является основным катализатором создания рабочих мест в Европе.

После того как в этом секторе сложилась критическая ситуация, положение сектора общепита в Литве стало еще более драматичным, поэтому важно на законодательном уровне решать вопрос выживания этого сектора",– сказала Папиртене.

По ее данным, сейчас в 23 из 27 странах ЕС на услуги общепита применяют льготный тариф – от 3% в Люксембурге до 14% в Финляндии.

В Литве эти услуги облагаются стандартным 21% НДС.

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