Линкявичюс надеется, что отношения Литвы и Великобритании будут только укрепляться

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что в дальнейшем отношения Литвы и Соединенного Королевства (СК) будут только укрепляться, а также будет продолжаться тесное сотрудничество в многосторонних форматах.

В четверг Линкявичюс в Лондоне обсудил с британским коллегой Домиником Раабом двусторонние отношения, ситуацию в Беларуси и России, положение с безопасностью в регионе и другие актуальные вопросы, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

Линкявичюс сказал, что между двумя странами существуют тесные связи, укреплению которых способствует многочисленная литовская диаспора в СК. Он подчеркнул, что приоритет Литвы - судьба проживающих в СК граждан Литвы после окончания переходного периода по выходу СК из Евросоюза (ЕС).

Оба министра подчеркнули, что невзирая на исход переговоров о Brexit следует взаимно обеспечить права и социальные гарантии граждан.

Линкявичюс также поблагодарил Великобританию за внимание к безопасности Литвы и Балтийского региона, командование батальоном Сил передового базирования НАТО в Балтийском регионе и постоянное участие британских ВВС в натовской миссии воздушной полиции Балтии.

Как отметили оба министра, насилие против мирных участников протестов в Беларуси недопустимо, а имеющие к нему отношение должны ответить за него.

"Назревший кризис можно разрешить только путем мирной передачи власти и проведения новых выборов с участием международных наблюдателей", - приведены в пресс-релизе слова Линкявичюса.

Министры также обсудили прогресс реформ в Украине и вопросы изменения климата.

Во встрече участвовала и государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон. Во время визита Линкявичюс также встретился с главой комитета Палаты общин по международным делам Томом Тагендхэтом.

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