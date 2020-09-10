В Беларуси по-прежнему ходят слухи о закрытии границ для перевозчиков: упоминают новую дату

В Беларуси по-прежнему ходят слухи о закрытии границ для перевозчиков из стран Балтии. На этот раз в якобы появившемся документе указана новая дата - 17 сентября, сообщает tut.by. Ранее сообщалось, что тягачи из Литвы и других стран Балтии не будут впускать в Беларусь с 10 сентября.

Уже несколько дней перевозчики, экспедиторы, логисты получают сообщения о том, что с 10 сентября, в другой версии — 17 сентября, в Беларусь не попадут фуры с литовскими номерами, а также те, которые были загружены в Литве, Латвии, Эстонии. Мол, из-за этого оформлять груз надо через любые страны, кроме прибалтийских. Такую информацию якобы распространяет РУП "Белтаможсервис". При этом само письмо высылается неофициально, без указания фамилий, должностей и контактов лиц, которые его распространили, пишет Tut.by.

Нам такая информация тоже приходит. Кто ее источник — неизвестно, а значит доверять этим сведениям нельзя, — рассказал AUTO.TUT.BY Николай Епихов, заместитель директора ИООО "АсстрА Вайсруссланд". — Я звонил в "Белтаможсервис", который находится на пункте пропуска "Каменный Лог" — мы через них работаем, там сообщили, что слышат о таких ограничениях впервые. Уточняли эти сведения в Ассоциации международных экспедиторов и логистики (БАМЭ) — руководству также неизвестно о каких-либо нововведениях при прохождении границы и таможенном оформлении грузов.

По сведениям Николая Епихова, пункт пропуска на литовско-белорусской границе и таможня работают как прежде, фуры компании проходят там каждый день. Например, сегодня через "Каменный Лог" проходили автопоезда, которые загружались в Прибалтике, среди них были машины c литовскими номерами. Хотя некоторые дальнобойщики отмечали, что при прохождении границы их досматривали более тщательно, но они считают, что едва ли это связано с политическими и экономическими отношениями между странами.

Конечно, из-за этих сообщений настороженность у нас появилась. Не представляю, что будет, если эта информация будет подтверждена, ведь в один день переориентировать все грузопотоки просто невозможно, — отметил Николай Епихов. — К счастью, эти сведения ничем не подкреплены, поэтому о них мы не сообщаем нашим клиентам и не размещаем их у себя на сайте. Не думаю, что такие меры внедрят — ведь это значит, что все договоренности между странами будут перечеркнуты.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava выразила опасения по поводу прошедшего в СМИ слуха о перекрытии транзита через литовско-белорусскую границу, сообщил портал LRT.

«Мы слышали информацию от отдельных перевозчиков, мы направили официальные запросы в родственные ассоциации, говорили с посольством Литвы в Беларуси, однако официальных документов нет. Говорят перевозчики со своими поставщиками, получателями грузов, как в России, так и в Беларуси", - рассказал председатель ассоциации Linava Ромас Аустинскас.

Напомним, что 9 сентября редакция портала DELFI получила информацию о том, что с 10 сентября Беларусь может закрыть транзит для литовских перевозчиков. Пока официально эту информацию никто не подтвердил, однако представители перевозчиков сказали, что они слышали об этом и предупредили своих водителей. Эту информацию подтвердил коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас.

О том, что ходят такие слухи, Delfi сказал и генсек Международного транспортного и логистического альянса Повилас Дрижас, однако он подчеркнул, что пока это только слухи.

"Если это произойдет, компании направят потоки через другие страны", – сказал он, заметив, что это увеличит административные и финансовые расходы.

"Мы тоже обо всем этом слышали, но на уровне слухов. Официально официальные ведомства это не подтверждают. Наши коллеги в Латвии и Эстонии такой информацией не располагают, поэтому пока мы расцениваем это как слухи", – сказал он.

Глебовас сказал, что по слухам, Беларусь не только не впустит литовские тягачи, но и свой транзит направит иными путями, в обход стран Балтии.

"Это сформулировано на уровне слухов, что не будут оформлять грузы, а второй момент, что грузы из Беларуси, не будут возить через Литву, Латвию и Эстонию. Иными словами, речь идет и о ввозимых и о вывозимых грузах", – сказал он. Министерство транспорта и коммуникаций также не располагает никакой официальной информацией на эту тему.

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