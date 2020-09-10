Близкие и коллеги прощаются с актером Димшей

Вчера появилась информация о смерти известного актера, режиссера и поэта Пятраса Димши. Сегодня с 16 ч. близкие и коллеги прощаются с ним в вильнюсском храме Благословенного Юргиса Матулайтиса.

11 сентября, в 12 ч. урну с прахом увезут в Шилуву, где состоятся похороны.

О смерти 81-летнего актера портал Delfi информировал продюсер Альгирдас Жвинакявичюс.

"Мне трудно сказать, когда это произошло - вчера вечером или сегодня утром, но это произошло. Он серьезно болел и умер. Возможно, умер вчера вечером, но я узнал только сегодня", – сказал Жвинакявичюс.

Димша в 1958 г. окончил среднюю школу в Вейсеяй, а в 1977 г. – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), получил специальность режиссера театра и кино. В 1965 г. вместе с поэтом Мартинасом Вайнилайтисом создал театр Мальчика Горошка (Berniuko Žirniuko teatras).

Димша с 1971 года работал на LRT. Был режиссером и актером во многих фильмах. Актер снимался в популярных телесериалах, таких как "Родня", "Дапкусы и Буткусы". Издал несколько поэтических сборников.

17 июля 2013 года, управляя автомобилем, будучи в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста. 3 марта 2015 г. был приговорен к 6 годам лишения свободы, однако в 2018 г. решением Каунасского окружного суда был досрочно освобожден.

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