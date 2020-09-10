Водителя, который решил объехать затор, ждут неприятности

9 сентября вечером читатели портала Kas vyksta Kaune поделились видео, на котором запечатлено грубое нарушение Правил дорожного движения. В Каунасе, на ул. Тилто, водитель решил объехать затор, при этом пересек двойную сплошную линию и ехал по встречной полосе до улицы, на которую ему надо было повернуть.

"Нарушение ПДД… Через двойную сплошную линию, против движения… Куда вы так спешите?", – писал читатель, который зафиксировал инцидент.

На видео запечатлен автомобиль техпомощи, который сразу за Панемунским мостом в пиковое время не захотел стоять в заторе и решил "срезать" путь. Выехав на встречную полосу, он свернул на аллею А.Сметоны.

Такие действия водителя могли привести к серьезному ДТП.

За такое нарушение грозит штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.

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