Премьер Литвы прогнозирует, что начинающаяся сессия "не будет очень продуктивной"

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис прогнозирует, что последняя сессия сейма этого созыва по причине предвыборной кампании "не будет очень продуктивной", но основная работа, утверждение бюджета следующего года, пройдут успешно.

"Сессия является последней, и, вероятно вы прекрасно осознаете, что, она, очевидное, не будет очень продуктивной. Однозначно важной работой является бюджет 2021 года, он будет представлен в установленное время, будет безопасным, ответственным и социально ориентированным", – заявил в четверг журналистам в сейме Сквернялис накануне первого заседания осенней сессии.

По словам Сквернялиса, бюджет следующего года "будет социально ориентированным, направленным на решение проблем".

"Пытаются пустить слух о том, что пенсии не будут индексировать, так вот они точно будут индексироваться, наши экономические показатели позволяют это сделать", – сказал премьер.

Староста фракции правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис также в качестве основных задач назвал бюджет следующего года.

"Ситуация Литвы хорошая, есть большие надежды на то, что будет экономический рост, и это основные вызовы, чтобы жители Литвы могли и далее пользоваться успехом", – сказал журналистам Карбаускис.

Сейм двенадцатого созыва в четверг собрался на свою последнюю сессию.

Этот парламент начал осеннюю сессию, а завершит его сейм нового созыва, который будет избран в октябре. В рамках осенней сессии планируется провести 25 заседаний.

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