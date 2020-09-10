Сейм Литвы призывает не допускать попытки России определить будущее Беларуси

В четверг литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и преградить попытки России опередить политическое направление этой страны.

За такую резолюцию единогласно выступил 91 член сейма, среди ее авторов - спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций.

Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию, не участвовали в голосовании, поскольку, по словам лидера партии, европарламентария Вальдемара Томашевского, "мы должны не судить соседей, а поощрять диалог".

В документе депутаты называют Александра Лукашенко незаконным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Россию призывают не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Также содержится призыв к международной общественности предложить белорусскому народу и ее законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи.

Представивший резолюцию консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что Литва должна поощрять международную общественность реагировать на события в Беларуси.

"Ситуация внутри страны не только не улучшилась: насилие, кровь, никакого диалога, и что еще хуже – в данный момент А. Лукашенко по существу завершает продажу своей страны, завершаются переговоры с Россией по последним статьям союзного договора, после которых от страны ничего не останется – лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей, мы не можем это допустить", – сказал консерватор.

"Любые международные соглашения, которые ограничат суверенитет Беларуси, являются уничижительными, преступлением против белорусского народа, даже не могут быть признаны международным сообществом, поскольку de facto это аннексия страны", – отметил Ж. Павилёнис.

Фракция Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, не участвовавшая в голосовании, назвала резолюцию "поиском политических дивидендов".

"Очевидно, что эта резолюция является поиском политических дивидендов со стороны некоторых политиков, особенно тех, кто баллотируется в округах зарубежных литовцев. В целом мы убеждены, что в отношениях с соседями нужно осуществлять более гибкую политику, политику диалога, а не навязывания своей позиции и одновременного сжигания будущих мостов сотрудничества", – отметил в пресс-релизе партии ее лидер В. Томашевский.

Более месяца в Беларуси продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы фальсифицированными.

Власти задерживают участников акций протеста, отправляют их под суд, используют против них насилие. В связи с этим Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие.

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