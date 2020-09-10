Пришло время выбирать поставщика электроэнергии: часть жителей получит предложения

В Литве проходит процесс либерализации поставок электроэнергии жителям. Бытовые потребители, которые используют больше 5000 кВт в год, должны подписать договоры в этом году, поэтому в скором времени они получат предложения нескольких поставщиков услуги.

Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщает, что выслал независимым поставщикам контакты 100 000 потребителей, которые должны подписать соглашения до 10 декабря.

Были переданы данные только тех потребителей, которые до 1 сентября не отказались от передачи данных.

"При выборе поставщика мы призываем внимательно ознакомиться с предложением, хорошо все взвесить, сравнит и только тогда принимать решение. Самое главное, сделать это до 10 декабря", – сказал гендиректор ESO Миндаугас Кейзерис.

Если потребители вовремя не подпишут договор, то ESO обеспечит их электроэнергией в течение еще 6 месяцев - с 1 января до 30 июня 2021 г.

"Поэтому мы призываем жителей не медлить и выбрать подходящего поставщика – не важно, сам потребитель его найдет или воспользуется полученным предложением – право выбора за потребителем", – сказано в сообщении.

Выбрать нового поставщика могут все желающие, а не только участники первого этапа. Либерализация рынка электроэнергии проходит поэтапно.

До 10 декабря 2020 года выбор должны сделать потребители, которые используют больше 5000 кВт электроэнергии в год, в следующем году решение должны принять те, кто использует 1000-5000 кВт/ч в год и в 2022 году выбор должны сделать те, кто потребляет меньше 1000 кВт/ч в год.

Подробную информацию можно найти а сайте pasirinkitetiekeja.lt. Там сейчас указаны следующие поставщики: Elektrum Lietuva, Enefit, Inregnum, Perlas Energija, Ignitis.

Парламент Литвы в мае этого года одобрил полную либерализацию рынка поставок электроэнергии.

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