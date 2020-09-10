В ТЦ Akropolis в этом году не состоится осенняя распродажа Jamam

Каждый год в ноябре в торговых центрах Akropolis проходила осенняя распродажа Jamam. В этом году ее не будет. Компания Akropolis Group решила отказаться от проведения этой акции, привлекающей сотни тысяч покупателей, чтобы избежать скопления людей.

"Сейчас главное для нас - безопасность клиентов и работников, обеспечению безопасности уделяем больше всего внимания. По этой причине мы решили отказаться от осенней акции Jamam. Мы надеемся, что поклонники этой акции поймут наши мотивы и поддержат нас", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

В этом году не состоялась и весенняя распродажа Jamam, которая всегда проходила в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.

Эту распродажу дважды в год проводили с 2004 года.

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