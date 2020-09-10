Украинский спикер: белорусские власти должны искать согласие с населением

Власти Беларуси должны искать консенсус со своими людьми, заявил находящийся в Литве председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он выразил надежду на то, что белорусам хватит мудрости не допустить того, чтобы на их территории происходило то, что случилось на Востоке Украины.

"Любая власть должна искать консенсус и понимание с собственным обществом, это ключевая задача государственных ведомств. Выборы должны быть свободными, честными, а их результаты должны признаваться местной общественностью и за границей", – сказал Д. Разумков в четверг на пресс-конференции в парламенте Литвы.

Он отметил, что пример Украины свидетельствует о том, что политическим кризисом в стране могут воспользоваться другие государства.

"Семь лет в Украине продолжается агрессия. В нашей стране есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Мы прекрасно помним, как этим могут воспользоваться и как использовать", – сказал председатель Верховной Рады.

"Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическим, независимым государством. И для нас очень важно, чтобы это было мирное государство", – сказал он.

Более месяца продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными. Власти задерживают участников акций протеста, отправляют их под суд, применяют против них насилие.

Д. Разумков прибыл в Вильнюс для того, чтобы поздравить Литву с 30-летием восстановления независимости. Этот визит планировался на март, однако по причине распространения коронавируса празднования были перенесены на сентябрь.

"Хочу поздравить вас с 30-летием независимости. Мы понимаем, что значит бороться за суверенитет, территориальную целостность, защищать свои интересы и оружием, и на международной арене", – сказал гость.

"Де-факто мы до сих пор беремся за настоящую независимость собственной страны, за право выбирать курс своей внешней политики, за право граждан Украины жить в мирной, богатой и счастливой стране", – заявил с трибуны сейма председатель Верховной Рады.

По его словам, украинский народ еще должно не сможет залечить раны, которые получил за независимость: изувеченные судьбы людей, потери жизни и здоровья.

Д. Разумков поблагодарил Литву за поддержку и помощь Украине в этот сложный период.

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