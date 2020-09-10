Вильнюсские предприниматели: бизнес в Старом городе обречен

Бизнес в Старом городе столицы обречен на провал не только из-за коронавируса, но и из-за нового порядка движения, сказала хозяйка ресторана Amatininkų užeiga Ирена Марозене. Из-за коронавируса, по ее подсчетам, ресторан лишился 60% клиентов – иностранцев, а половина оставшихся не приходит из-за неудобного сообщения и парковки в Старом городе.

"До 1 сентября мы заработали на 828 000 евро меньше, значит, за год будет на миллион меньше. Это очень много. Таких компаний много, Литва лишится денег", – сказала Марозене в передаче "День на Delfi".

"15 марта, перед карантином, у нас работал 51 работник, сейчас всего 37. Посмотрите, сколько безработных. Они уже не нужны", – прибавила предприниматель.

По ее словам, в августе каждый день доход был на 3400 евро меньше, а зарплаты остались такими же, как в прошлом году.

"Зарплаты в июле были такими же, как год назад. Если бы год был нормальным, они бы выросли, но тут вызовом было сохранить такие, какими они были", – сказала хозяйка ресторана.

По ее словам, много клиентов пропало не только из-за вируса, но и из-за неудобного сообщения, из-за нехватки мест для парковки.

"Нам говорят, что новый порядок движения ввели, чтобы убрать из Старого города машины. Хорошо, уберем, но люди уже сейчас не ходят, потому что похолодало. Старый город обречен. Никто сюда не поедет, до весны он будет мертвым", – сказала Марозене.

По ее словам, приближается зима, а с ней и вызовы: "Зима будет очень тяжелой. Старый город изменится. Многие помещения закроются".

Директор сети кафе Huracan Caffee Витаутас Кратулис согласен с тем, что сообщение плохое, из-за этого страдают предприниматели.

"Улица Пилес совсем пустая. Если приняты решения, которые делают Старый город неудобным, то чего туда идти? Если мы говорим об общественном транспорте, о сообщении в городе, оно плохое", – заметил он.

"В плане инфраструктуры я не вижу, чтобы в Вильнюсе что-то улучшилось. Я как вильнюсец хотел бы, чтобы Вильнюс стал удобнее", – прибавил он.

Несмотря на это Кратулис сказал, что не заметил, чтобы у людей стало меньше денег.

"Задача нашего бизнеса - адаптироваться, мы это и делаем. Тут приходит новый порядок движения, и это не помогает бизнесу", – сказал он.

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