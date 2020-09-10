Карбаускис померился силами с Палуцкасом: ночью и один на один

Литва – страна баскетбола, но такого матча еще не было. Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис – против лидера Социал-демократической партии Литвы Гинтаутаса Палуцкаса. Один на один, ночью, никому не сказав – поскольку 1,5 месяца назад один бросил вызов, а другой его принял, пишет LNK.

21.00 ч. Карбаускис с Палуцкасом играют уже почти час. Приходят отдельные зрители, в основном депутаты, об игре мало кто знал. Вскоре лидеры двух партий будут играть один на один, это дело чести.

В одном интервью Палуцкас сказал, что на баскетбольной площадке обыграет и Саулюса Сквернялиса и Карбаускиса. Последний принял вызов.

"Я ему говорил, пусть сначала меня обыграет, потом уже дальше идет", – шутил Карбаускис.

Судьей был депутат Андрюс Мазуронис, который сказал: "Я болею за Карбаускиса и верю, что он победит".

Палуцкаса еще не было, когда он произнес эти слова, поэтому Палуцкас не знал, что судья симпатизирует его сопернику.

Согласно уговору игра шла до 21 очка, надо было одержать две победы. Первая четверть завершилась победой Палуцкаса - 21:16.

Вторая четверть была менее напряженной, Палуцкас быстро оторвался по очкам и одержал победу со счетом 21:4.

"Коллега сказал, что победит, так он и сделал. Думаю, если бы мы играли вдвоем со Сквернялисом, он не выиграл бы", – улыбался Карбаускис.

Карбаускис сказал, что ему не хватило роста, да и возраст сил не прибавил.

После матча Карбаускис пошутил, сказав, что для себя решил - если проиграет матч, создаст коалицию с соцдемами. Палуцкас с улыбкой на лице извинился и сказал, что ничего об этом не знал.

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