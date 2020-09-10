Литовские таможенники в третий раз задержали контрабанду в вагонах с сухим молоком из Беларуси

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7 сентября в Кене таможенники проверили вагон прибывшего из Беларуси поезда и среди груза сухого молока снова (уже в третий раз за последние две недели) нашли 57 ящиков контрабандных сигарет.

Контрабанду в сухом молоке задержали также 28 августа и 1 сентября. Коробки также открыто везли в вагоне с сухим молоком. 7 сентября таможенники проверили поезд из Беларуси в 9 ч. – на официально указанном грузе (сухом молоке) открыто лежали коробки с сигаретами. Во всех случаях сухое молоко везли в Клайпеду, откуда его на судах доставляют в Китай. Однако вряд ли сигареты везли в Китай. Статьи по теме: В Литву из Беларуси на поезде привезли не только сухое молоко Расследованием этих случаев занимается Вильнюсская прокуратура. 7 сентября был задержан груз из 28 500 пачек (57 коробок) сигарет, 1 сентября – 40 000 пачек (80 коробок), а 28 августа – 10 000 (10 коробок). Общая стоимость этой контрабанды с налогами – 259 000 евро. Аналогичный груз (сигареты в вагоне с сухим молоком) таможенники задержали в Кене 25 февраля. Тогда обнаружили 60 коробок сигарет Fest. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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