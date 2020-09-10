Вильнюсцы хотят вернуть "влюбленные берега"

Из-за реконструкции набережной реки Нерис (Вилии) в этом году Вильнюсский муниципалитет отказался от проекта "влюбленных берегов" и обещал перенести их в другое место. Сделать это обещали весной, но до сих пор не сделали. Однако этот проект не канет в Лету и возродится в другом месте.

"Мы вместе с автором рассматриваем возможность вернуть эту идею на набережной у старого Жверинского моста, со стороны парламента. Только в будущем для этого будем использовать многолетние растения, чтобы можно было следить за сменой времен года", – прокомментировал ситуацию муниципалитет Вильнюса.

От "влюбленных берегов" на прежнем месте у Зеленого моста отказались из-за обновления набережной между мостом Короля Миндаугаса и Зеленым мостом. Обычно каждое лето появлялась надпись из красных бородников и бегоний "Я тебя люблю" (на правом берегу), а на левом – "И я тебя". Этим летом "влюбленные берега" не зацвели.

В первый раз эта акция Гитяниса Умбрасаса была осуществлена в 2004 году. Надпись – своеобразное признание в любви к городу, призыв к общению и творчеству. Благодаря этому проекту стандартная бетонная набережная превращалась в уникальный ландшафтный декор.

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