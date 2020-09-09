Премьер: Литва "за" смягчение правил самоизоляции для прибывающих, нужна позиция ЕС или стран Балтии

Литва поддержит смягчение правил самоизоляции для прибывающих путем установления более высоких показателей для их введения, но для этого требуется общая позиция Евросоюза, или хотя бы Балтийских стран, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Что касается стран, в отношении которых применяется требование самоизоляции, – по сути не остаётся стран, по прибытии из которых она не потребуется (...) Поэтому мы, конечно, надеемся на общеевропейское решение", – заявил С. Сквернялис в среду на пресс-конференции.

По его словам, Литва поддерживает предложение значительно повысить потолок количества случаев заражений, при которых требуется самоизоляция, однако в этом вопросе важна договоренность с другими странами.

Премьер подчеркнул, что для сохранения "воздушного пузыря поездок" Балтийских стран, прежде всего, следует прийти к соглашению трех государств.

"Еще вчера я обсуждал с латвийским коллегой, премьер-министром, и с эстонским премьер-министром, эстонцы предложили применять (критерий) не 16, а 25 (случаев заражения на 100 тыс. жителей – BNS), в принципе согласились с нашими специалистами, и я тоже склонен это одобрить, у латышей же иное мнение, однако министр здравоохранения нас информировал, что переговоры еще будут проходить до пятницы, и в пятницу, вероятно, у нас будут окончательные решения", – сказал С.Сквернялис.

"Все же, мы должны соблюдать общие критерии, если хотим сохранить хотя бы так называемый Балтийский пузырь, это очень важно", – добавил он.

Премьер сказал, что если с латышами не удастся договориться, то возможны иные решения, как, например, оценка отдельных территорий.

Еврокомиссия предлагает во всех странах-членах применять одинаковые показатели для путешествий и не применять самоизоляцию в отношении лиц, которые прибывают из местностей, где показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составил до 25 случаев на 100 тыс. жителей.

В представленных ЕК рекомендациях также говорится, что государства-члены могут решать, что следует выполнять тест на коронавирус, если человек прибывает из местности, где показатель составляет 25-50 случаев на 100 тыс. жителей. Между тем, если в государстве отбытия этот показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, тогда государство-член может применять карантин в отношении прибывающего или брать тест на коронавирус, которому ЕК отдает предпочтение.

МИД Литвы отмечает, что проект рекомендаций Совета ЕК вынесен с одобрения стран-государств ЕС.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в понедельник заявил, что Литва поддерживает предложение ЕК.

В данный момент в Литве обязательна 14-дневная изоляция для лиц, прибывающих из стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней был выше 16 случаев на 100 тыс. жителей.

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